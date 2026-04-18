Io Resto voi ritornate | ai nastri di partenza il progetto per i giovani

È stato avviato il progetto rivolto ai giovani nella città di Reggio Calabria intitolato

Prende corpo il progetto rivolto ai giovani reggini, "Io Resto, voi ritornate", l'iniziativa di Gabriella Andriani, presidente dell'associazione Rivoluzione Culturale e segretaria provinciale del Partito Repubblicano."Un invito, una promessa, una scelta C’è chi è partito. E c’è chi è rimasto. A.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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