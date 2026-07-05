La Castello Shopping Night 2026 si svolgerà nel centro storico, con negozi aperti, esposizioni e diversi spettacoli. L’evento prevede musica dal vivo, intrattenimenti e iniziative rivolte a tutte le età. Oltre alle attività commerciali, saranno presenti spettacoli e intrattenimenti per il pubblico. La manifestazione si svolgerà in una sera, coinvolgendo vari spazi del centro storico. Non sono stati comunicati dettagli sui programmi specifici o sugli orari.

Non solo negozi aperti ed esposizioni: la Castello Shopping Night 2026 è pronta ad accendere il centro storico con tanti spettacoli, con musica e iniziative per tutti. La prima edizione dell’evento dedicato allo shopping ‘made in Castello’ è in programma per domani sera, a partire dalle 18 e fino alle 23.30, con tante iniziative dedicate al commercio locale, ai saldi estivi e al divertimento per tutte le età. Per l’occasione i negozi saranno aperti in via straordinaria e usciranno all’esterno con esposizioni, degustazioni e iniziative dedicate ai clienti. Ma non solo acquisti, perché ad animare le vie del centro ci saranno poi tanta musica dal vivo, balli, spettacoli e performance di artisti itineranti; attività e giochi per i più piccoli e per le famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco Castello Shopping Night. Musica, spettacoli e acquisti

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The Castle: Bob Dylan, Nico, Jim Morrison and the Myth in the Hills

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