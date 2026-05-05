Musica live e shopping selvaggio | la Jungle Night torna a riaccendere l' outlet di Vicolungo

Vicolungo The Style Outlets si prepara a ospitare nuovamente la Jungle Night, un evento che combina musica dal vivo e un’intensa sessione di shopping. La manifestazione si svolgerà in una delle serate della stagione, attirando appassionati di musica e consumatori desiderosi di approfittare delle offerte. La serata promette un’atmosfera vivace e coinvolgente, con momenti dedicati all’intrattenimento musicale e all’acquisto di prodotti in promozione.

Preparatevi a liberare il vostro spirito più wild: Vicolungo The Style Outlets è pronto a tornare a ospitare l’attesissima Jungle Night, la serata più “selvaggia” della stagione.Giovedì 14 maggio, dalle 15 alle 23, i visitatori potranno immergersi in una vera e propria giungla urbana in cui.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate All'outlet torna la rassegna artistica "Salotto IoTiAmo Vicolungo"Dopo il successo della prima edizione, torna a Vicolungo The Style Outlets il "Salotto IoTiAmo Vicolungo", lo spazio ad accesso libero dedicato... Torna la Imola Fan City Experience per il Wec, si farà shopping anche di sera: c'è la Night Shopping ExperienceUna prossimità reale, fisica e simbolica, che consente di vivere l’evento dentro e fuori dalla pista, in un continuum urbano che non ha eguali Imola...