Notte Oro a Martellago | Hawaiian Night tra musica shopping e sapori

Notizia in breve

Sabato 6 giugno, il centro di Olmo di Martellago ospiterà la Notte Oro 2026, un evento che si svolgerà a partire dalle 20 lungo Via Olmo, da via Mazzini fino a Piazza Donatori di Sangue. La serata sarà dedicata a musica, shopping e sapori, con negozi aperti e attività per i partecipanti. La manifestazione durerà tutta la sera, coinvolgendo i negozi e le attività commerciali della zona. Non sono previsti eventi ufficiali, ma sarà possibile partecipare alle iniziative organizzate nei negozi e nelle aree pubbliche.