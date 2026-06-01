Notte Oro a Martellago | Hawaiian Night tra musica shopping e sapori
Sabato 6 giugno, il centro di Olmo di Martellago ospiterà la Notte Oro 2026, un evento che si svolgerà a partire dalle 20 lungo Via Olmo, da via Mazzini fino a Piazza Donatori di Sangue. La serata sarà dedicata a musica, shopping e sapori, con negozi aperti e attività per i partecipanti. La manifestazione durerà tutta la sera, coinvolgendo i negozi e le attività commerciali della zona. Non sono previsti eventi ufficiali, ma sarà possibile partecipare alle iniziative organizzate nei negozi e nelle aree pubbliche.
Sabato 6 giugno il centro cittadino di Olmo di Martellago si vestirà a festa per la Notte Oro 2026, l'appuntamento estivo che animerà Via Olmo, da via Mazzini fino a Piazza Donatori di Sangue, a partire dalle ore 20.L'edizione di quest'anno sarà dedicata alla Hawaiian Night, una serata ispirata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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