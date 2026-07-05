Eccellenza Tavolo col sindaco per garantire futuro all’Osimana

Nei prossimi giorni, il Castelfidardo in Eccellenza prevede di annunciare i primi nuovi acquisti per la rosa. La società ha recentemente confermato il nuovo presidente, che ha acquisito la maggioranza, il direttore tecnico e l’allenatore, entrambi già annunciati. Nel frattempo, si svolge un incontro con il sindaco per discutere il futuro della società e le possibilità di supporto locale.

I prossimi giorni dovrebbero portare i primi volti nuovi nella rosa del Castelfidardo (Eccellenza) che nei giorni scorsi ha ufficializzato il nuovo presidente ( Gianfrando D’Angelo che ha acquisito anche la maggioranza della società), il nuovo direttore tecnico ( Massimo Silva ) e anche il nuovo allenatore, Marco Mancinelli. Mancinelli, un passato nei prof da giocatore, guiderà la squadra biancoverde nel prossimo campionato di Eccellenza. Iniziano a circolare anche i primi nomi di giovatori che potrebbero vestire il biancoverde. Sono il portiere Mattia Fallani, il centrocampista Marco Raparo, l’esterno Leonardo Nacciarriti e l’attaccante Alessio Vrioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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