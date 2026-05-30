Kanye West e il concerto annullato il sindaco | Priorità al rimborso dei biglietti Rcf Arena un tavolo per il futuro
Il concerto di Kanye West è stato annullato, e il sindaco di Reggio Emilia ha dichiarato che la priorità è il rimborso dei biglietti. La gestione dell’evento e le prossime iniziative presso l’Rcf Arena saranno discusse in un tavolo dedicato. Nessuna comunicazione ufficiale su motivazioni o eventuali riprogrammazioni. La decisione ha generato reazioni tra i partecipanti e gli organizzatori, mentre le autorità locali si preparano a affrontare le conseguenze dell’annullamento.
Reggio Emilia, 30 maggio 2026 – La reazione del Sindaco di Reggio, Marco Massari, in nome della Giunta che amministra la città da giugno 2024, alla decisione da parte del Prefetto Salvatore Angieri che, giova ricordarlo, rappresenta in città il Governo centrale, di annullare i concerti di Kanye West e Travis Scott, che sarebbero dovuti andare in scena a luglio, è un capolavoro di equilibrismo. Che arriva però in ore concitate dove, alla maggioranza, stante non solo i commenti delle opposizioni ma pure delle numerose reazioni social della cosiddetta ‘società civile’, era probabilmente richiesta una presa di posizione più coraggiosa. Specie... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Kanye Wests SoFi Stadium concert just went viral with one of the craziest stage designs ever seen
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Stop ai concerti di Kanye West e Travis Scotto. Il commento del sindaco di Reggio Emilia facebook
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Penso che Kanye West sia il miglior artista di sempre e penso che sia molto meglio di MJ, AMAIA! reddit
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