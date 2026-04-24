Il 27 aprile a Matera si tiene un incontro tra il rappresentante di Invicta Matera e il sindaco della città. La riunione si svolge in un contesto istituzionale, con l’obiettivo di discutere del futuro della squadra di calcio che milita in Eccellenza. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sui temi trattati o sugli obiettivi dell’incontro.

?? Cosa sapere Invicta Matera riunisce Francesco Nicoletti e il sindaco Antonio Nicoletti il 27 aprile a Matera. Il tavolo tecnico definisce la programmazione sportiva e le partnership per il campionato 2026-2027. Lunedì 27 aprile 2026 alle ore 18:30, la sala convegni dell'Hotel San Domenico a Matera ospiterà il vertice della società Invicta Matera per delineare i progetti sportivi legati alla prossima stagione di Eccellenza. Il tavolo tecnico e istituzionale che si riunirà nel cuore della città .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Invicta Matera: tavolo istituzionale per il futuro in Eccellenza

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