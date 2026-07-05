Il Chiesanuova ha annunciato l’acquisizione di Lorenzo Grassi, ex giocatore della Sangiustese, come primo rinforzo in attacco. La società ha ufficializzato l’accordo con il calciatore, che si unisce alla rosa per la prossima stagione. Grassi ha già avuto esperienze in altre squadre e ora si presenta come nuovo elemento del reparto offensivo del club biancorosso. L’operazione è stata comunicata tramite i canali ufficiali della società.

Il primo colpo del mercato del Chiesanuova è per l’attacco: Lorenzo Grassi. Il club biancorosso dunque punta sulla "punta" cresciuta nel settore giovanile della Fermana per rinforzare un reparto offensivo che, nell’ultima stagione, ha evidentemente fatto fatica (la squadra ha avuto il terzo peggior attacco con 23 gol fatti, principale scorer è stato Mongiello con 4 reti pur entrando spesso dalla panchina). Il neo giocatore del Chiesanuova, classe 2004 ed ex Sangiustese VP, è un centravanti moderno che abbina forza fisica a un buon fiuto del gol. Nell’ultimo torneo si è fermato a 6 centri ma in quello precedente era stato capocannoniere dell’Eccellenza con 15 marcature. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il Chiesanuova rinforza l’attacco. Preso Grassi, ex Sangiustese

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