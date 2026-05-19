Eccellenza Chiesanuova la maturità? Più difficile l’esame playout
Nel match di spareggio dei playout di Eccellenza tra Chiesanuova e Urbania, spicca la storia di Paolo Zannotti. La partita ha visto le due squadre contendersi un posto nella categoria superiore, con un risultato che ha deciso la permanenza in Eccellenza. La sfida ha coinvolto atleti e tifosi, creando un’atmosfera intensa e combattuta. Tra le vicende che si sono svolte sul campo, la figura di Zannotti ha attirato l’attenzione per il suo contributo durante l’incontro.
Tra le belle storie dello spareggio dei playout di Eccellenza tra Chiesanuova e Urbania c’è naturalmente quella di Paolo Zannotti. Classe 2007, Zannotti è stato per tutto il campionato la riserva del più esperto Fatone ma la squalifica di quest’ultimo ha riportato il baby tra i titolari. Nell’undici di partenza dopo sette mesi (c’era lui la domenica d’esordio di Mariotti, a Urbino) e proprio nella partita più importante, quella che avrebbe deciso la permanenza o meno nella massima categoria regionale. Roba da far tremare le gambe, invece il tolentinate Zannotti ha affrontato la partita e la relativa tensione nel modo migliore. "L’ansia mi è venuta poco prima del match – risponde il portiere – avevo dormito bene e anche le due settimane di attesa non erano state pesanti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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