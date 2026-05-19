Eccellenza Chiesanuova la maturità? Più difficile l’esame playout

Nel match di spareggio dei playout di Eccellenza tra Chiesanuova e Urbania, spicca la storia di Paolo Zannotti. La partita ha visto le due squadre contendersi un posto nella categoria superiore, con un risultato che ha deciso la permanenza in Eccellenza. La sfida ha coinvolto atleti e tifosi, creando un’atmosfera intensa e combattuta. Tra le vicende che si sono svolte sul campo, la figura di Zannotti ha attirato l’attenzione per il suo contributo durante l’incontro.

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