Domenica 10 maggio si gioca la partita di playout tra Urbania e Chiesanuova, una sfida decisiva in un match singolo. In questa giornata di campionato, la promozione riguarda la squadra K Sport, mentre la Civitavonese retrocede in seguito alla perdita dei playoff, causata dalla regola dei 10 punti. La stagione si avvia alla conclusione con diverse decisioni importanti per le squadre coinvolte.

In Eccellenza promossa la K Sport e retrocessa la Civitavonese sono, saltati i playoff per via della regola dei 10 punti. La Fermana cerca l’accesso diretto ai playoff nazionali: andata della semifinale in Umbria il 24 maggio contro la vincente dei playoff del girone umbro mentre il ritorno si giocherà al "Bruno Recchioni" di Fermo il 31 maggio, La vincente affronterà poi in un doppio confronto previsto per il 7 e 14 giugno, la vincente della sfida tra Toscana-Sardegna. Playout (10 maggio): Chiesanuova-Urbania (foto Cornacchini) e Montegranaro-Fabriano Cerreto. Qui il regolamento prevede una gara unica, in caso di parità al novantesimo si giocheranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, in caso di ulteriore parità si salva la squadra che giocava in casa meglio piazzata nella classifica finale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza: domenica 10 maggio. Urbania punta tutto sui playout. Gara "secca» con Chiesanuova

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