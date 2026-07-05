EBrt gli autotrasportatori | I camion rischiano di fare 80 mila chilometri in più all' anno

Da bergamo.corriere.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli autotrasportatori segnalano che i camion potrebbero percorrere fino a 80 mila chilometri in più ogni anno. La preoccupazione riguarda l'aumento delle distanze percorse dai mezzi pesanti, rispetto alla situazione attuale. La questione riguarda i possibili impatti sulla rete stradale, con un incremento dei viaggi che potrebbe influenzare la gestione del traffico e l'usura delle infrastrutture. La discussione si focalizza sulle conseguenze pratiche di questa crescita prevista.

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Automobili, furgoncini, moto, biciclette, monopattini, autobus. E i camion? Se è vero che, ad oggi, la prima lista di veicoli è quella costretta in coda in città, in virtù dei restringimenti di carreggiata per far spazio alle corsie dell’eBrt, è altrettanto vero che i mezzi pesanti dovranno fare i conti con la nuova linea di bus elettrici lungo un altro asse stradale. Quello di via Moroni e della provinciale 525 che attraversa Lallio, Dalmine, Osio Sopra e Osio Sotto. Qui il nodo, per camionisti e titolari di capannoni e attività artigianali, è sostanzialmente uno: il divieto di svolta a sinistra, in entrambi i sensi di marcia. Una scelta che, da un lato, è dettata da esigenze di sicurezza stradale (l’obiettivo a tendere è quello di ridurre le interferenze tra i mezzi). 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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