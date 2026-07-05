Gli autotrasportatori hanno affermato che i camion potrebbero percorrere fino a 80 chilometri in più ogni anno. Questa stima deriva da un aumento previsto delle distanze percorse a causa di nuove normative o restrizioni. La dichiarazione si inserisce in un quadro più ampio di discussioni sulla regolamentazione dei veicoli commerciali e sulle possibili conseguenze operative per il settore del trasporto su strada. Non sono stati forniti dettagli su specifiche norme o misure in discussione.

Automobili, furgoncini, moto, biciclette, monopattini, autobus. E i camion? Se è vero che, ad oggi, la prima lista di veicoli è quella costretta in coda in città, in virtù dei restringimenti di carreggiata per far spazio alle corsie dell’eBrt, è altrettanto vero che i mezzi pesanti dovranno fare i conti con la nuova linea di bus elettrici lungo un altro asse stradale. Quello di via Moroni e della provinciale 525 che attraversa Lallio, Dalmine, Osio Sopra e Osio Sotto. Qui il nodo, per camionisti e titolari di capannoni e attività artigianali, è sostanzialmente uno: il divieto di svolta a sinistra, in entrambi i sensi di marcia. Una scelta che, da un lato, è dettata da esigenze di sicurezza stradale (l’obiettivo a tendere è quello di ridurre le interferenze tra i mezzi). 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - EBrt, gli autotrasportatori: «I camion rischiano di fare 80 chilometri in più all'anno»

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