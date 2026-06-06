Camion nel fosso la stradina è diventata un ' incubo' per gli autotrasportatori di tutta Europa
Un camion è finito in un fosso lungo via Malvasia a Gambettola, una strada stretta e senza uscita. La strada è diventata problematica per gli autotrasportatori europei, spesso ingannati dai navigatori GPS che li indirizzano verso questa via. La zona si trova vicino a un magazzino ortofrutticolo, e l’incidente si è verificato a pochi metri dalla destinazione. La strada continua a creare difficoltà per i mezzi pesanti che devono raggiungere il punto di consegna.
Il camion è finito nel fosso, un'altra 'vittima' di via Malvasia, una stradina stretta e senza uscita a Gambettola, spesso gli autotrasportatori vengono tratti in inganno dal navigatore quando si trovano a pochi metri dalla loro destinazione, cioè il magazzino ortofrutticolo Gobbi. In questo caso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie e thread social correlati
Camion fermi e protesta in piazza: gli autotrasportatori di Parma verso lo scioperoGli autotrasportatori di Parma si preparano a fermare le attività, con l’obiettivo di manifestare in piazza.
Pozzuoli, camion si ribalta in un fosso e sfonda il muro di una palestraNella mattinata di oggi, martedì 5 maggio, si è verificato un incidente sul lungomare di Pozzuoli, nella zona dei Cappuccini.
Temi più discussi: E' il 44enne Sebastiano Borrelli la vittima del terribile frontale tra un tir un furgone: l'uomo era a fianco del guidatore; Tir con carico da 10 tonnellate esce di strada; Schianto in A14, maxi-risarcimento da 2,3 milioni per la morte di un cavallo: C'era un legame affettivo; INCIDENTE STRADALE IERI SERA A SCIAVES IN VAL PUSTERIA, MORTO UN 44ENNE, DUE ANCHE I FERITI.
CAMION FUORI STRADA SULLA STATALE 439: NESSUN FERITO PISA. Stamani, giovedì 21 maggio, sulla SS439 (al km 93,800) a Montecatini Val di Cecina, in direzione Pontedera, ?un mezzo pesante è uscito di strada, finendo nel fosso e appoggiandosi facebook
Inseguimento con incidente a Salassa: auto non si ferma all'alt dei carabinieri, poi si ribalta in un fosso ift.tt/VEKe2Bj x.com
Incidente nella notte, camion di alimentari finisce nel fosso: ferito l'autista intrappolato in cabinaL'incidente è avvenuto alle 4.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme a sanitari e carabinieri. Ferito il camionista, che è rimasto intrappolato nella cabina di guida ed è stato ... ilmattino.it
Incidente nella notte, camion di alimentari finisce nel fosso contro la spalla di un ponte carraio. Ferito l'autista intrappolato in cabinaOSPEDALETTO EUGANEO (PADOVA) - Grave incidente alle prime ore di mercoledì 28 gennaio lungo la Regionale Padana Inferiore nel territorio di Ospedaletto, dove un camion che trasportava generi ... ilgazzettino.it