Camion nel fosso la stradina è diventata un ' incubo' per gli autotrasportatori di tutta Europa

Notizia in breve

Un camion è finito in un fosso lungo via Malvasia a Gambettola, una strada stretta e senza uscita. La strada è diventata problematica per gli autotrasportatori europei, spesso ingannati dai navigatori GPS che li indirizzano verso questa via. La zona si trova vicino a un magazzino ortofrutticolo, e l’incidente si è verificato a pochi metri dalla destinazione. La strada continua a creare difficoltà per i mezzi pesanti che devono raggiungere il punto di consegna.