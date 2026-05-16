Il Frosinone ha ottenuto la promozione in Serie A e il direttore generale ha sottolineato l’importanza di mantenere una sostenibilità economica nel calcio. Durante un intervento pubblico, ha affermato che il sistema attuale presenta problemi e ha chiamato a riforme immediate per migliorare la gestione finanziaria. La squadra si è presentata con una proposta chiara, evidenziando la necessità di interventi strutturali per garantire un equilibrio sostenibile nel mondo del calcio professionistico.

Calciomercato Juve, quanti profili seguiti dai bianconeri per la prossima estate! Da Scalvini a Kayode, passando per Atubolu Dzeko a tutto campo: «L’Inter ha fatto una grande stagione. Alajbegovic alla Roma? Deve andare dove gioca» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Olanda, che tegola per De Ligt! Intervento alla schiena e salta il Mondiale: il suo messaggio social Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Frosinone in A, Stirpe detta la linea: «Sostenibilità economica principio ineludibile»

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