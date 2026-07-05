E’ pronto il secondo asilo nido il sindaco | Liste d’attesa azzerate
Il secondo asilo nido è stato completato e aperto, con il sindaco che annuncia l’azzeramento delle liste d’attesa. La struttura rappresenta un passo avanti rispetto alla diminuzione delle nascite a livello nazionale e si distingue per aver eliminato le liste di attesa, nonostante le critiche dell’opposizione. La realizzazione di questa struttura è considerata un risultato importante per i servizi dedicati ai bambini nel territorio.
In controtendenza rispetto alla denatalità nazionale e sfidando le critiche dell’opposizione, il Comune taglia un traguardo storico sul fronte dei servizi all’infanzia. Grazie ai fondi del Pnrr, la cittadina (6.600 abitanti) aprirà a settembre un secondo asilo nido nel centro storico. Monte San Vito è uno dei pochi Comuni d’Italia in cui i residenti hanno garantito un asilo pubblico. "Abbiamo azzerato le liste di attesa per il nido - annuncia con orgoglio il sindaco Thomas Cillo -. Da settembre, con l’ingresso della nuova struttura, i posti complessivi saliranno da 35 a 55". Una scelta che il primo cittadino rivendica cifre alla mano: "Sono arrivate 63 domande, di cui ben 43 da residenti e 20 da non residenti ma dai Comuni vicini come Chiaravalle, Montemarciano, Camerata e Jesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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