Il sindaco di Grottaglie ha accusato un consigliere di aver diffuso notizie false sull’asilo nido comunale. Ha annunciato che valuterà azioni legali contro le affermazioni ritenute diffamatorie. La polemica si inserisce nel dibattito politico locale sul progetto, con tensioni tra le parti coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale sulle eventuali iniziative legali è stata ancora resa nota. La discussione continua tra le diverse fazioni in attesa di chiarimenti ufficiali.

Tarantini Time Quotidiano Si accende il confronto politico a Grottaglie attorno al nuovo asilo nido comunale. A intervenire è il sindaco Ciro D’Alò, che replica alle dichiarazioni diffuse sui social dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Vito Rossini, respingendo categoricamente le ricostruzioni relative a presunti problemi strutturali dell’opera. Secondo il primo cittadino, le affermazioni diffuse nelle ultime ore avrebbero generato un ingiustificato allarme tra i cittadini e, in particolare, tra le famiglie interessate alla futura apertura della struttura. “La politica è responsabilità. Evidentemente, però, la voglia di fare notizia a tutti i costi, a discapito della verità, ha preso il sopravvento”, afferma D’Alò. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Asilo nido, il sindaco D’Alò attacca Rossini: “Diffuse notizie false, valuteremo iniziative legali”

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