Acireale pronto il nuovo parco giochi dell’asilo nido Sacro Cuore

Oggi alle 15:30 sarà inaugurato il nuovo parco giochi dell’asilo nido Sacro Cuore, situato in via G. L’evento segna l’apertura di un’area dedicata ai bambini dell’istituto. La cerimonia si svolgerà nel cortile dell’asilo, con la presenza di rappresentanti comunali e genitori. La struttura comprende giochi e spazi dedicati al divertimento e alla sicurezza dei piccoli utenti.

Sarà inaugurato oggi, martedì 21 aprile, alle ore 15:30, il nuovo parco giochi dell’asilo nido Sacro Cuore, in via G. Pascoli 19. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali, rappresenta un importante momento di condivisione e valorizzazione degli spazi dedicati all’infanzia.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Monterosso, si demolisce il vecchio nido. A settembre apre l’asilo all’ex Sacro Cuore Nuovo asilo nido, dopo quasi sei mesi arrivano i giochi in giardinoSono partiti i lavori per il montaggio dei giochi esterni per i bambini al nuovo asilo nido di Torre. Contenuti e approfondimenti Università Cattolica del Sacro Cuore, nominato il nuovo cda per il quadriennio 2026-2029Inoltre, in qualità di membri eletti dai professori di prima e di seconda fascia delle sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, entrano nel nuovo Cda le docenti dell’ateneo Monica Amadini, ... milanofinanza.it Università Cattolica del Sacro Cuore, il nuovo Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2026-2029Rinnovato a Milano il Consiglio di Amministrazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, presieduto dal Rettore Elena Beccalli. Per il quadriennio 2026-2029 entrano a far parte del board dieci ... ilmessaggero.it