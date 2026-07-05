È morta Tiziana Aristarco regista di Un Medico in Famiglia e Mina Settembre | l'annuncio di Serena Rossi

È stata annunciata la morte di Tiziana Aristarco, regista nota per aver diretto serie tv come Mina Settembre, Un Medico in Famiglia, Provaci ancora prof e Ricordami. Aveva 66 anni. La notizia è stata diffusa dall’attrice Serena Rossi, che ha lavorato con lei sul set di Mina Settembre, ricordandola come una guida e un porto sicuro.

Addio a Tiziana Aristarco, regista di serie tv di successo come Mina Settembre, Un Medico in Famiglia, Provaci ancora prof, Ricordami. Aveva 66 anni. A darne notizia l'attrice Serena Rossi, che ha condiviso con lei il set di Mina Settembre: "Sei stata una guida e un porto sicuro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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