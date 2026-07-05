Tiziana Aristarco, regista nota per aver lavorato su Mina Settembre e sulla serie Un Medico in Famiglia, è morta. Serena Rossi ha condiviso un messaggio di addio, esprimendo dolore per la perdita. Aristarco aveva iniziato la carriera come aiuto regista nella prima stagione di Un Medico in Famiglia. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa attraverso i social, senza ulteriori dettagli sulle cause.

“Tiziana mia, che dolore immenso, dilaniante”, con queste parole Serena Rossi ha annunciato la scomparsa di Tiziana Aristarco, regista di Mina Settembre e della fiction storica Un Medico in Famiglia, dove era approdata nella prima stagione in veste di aiuto regista. Una grande professionista del mondo dello spettacolo, che ha diretto documentari, film e fiction: “Quante risate, quante avventure, quanta fatica in giro per le strade di Napoli”, ha ricordato la Rossi nel suo omaggio. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tiziana Aristarco è morta, chi era la regista di Mina Settembre: l’addio di Serena Rossi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tiziana Aristarco, morta la regista di ‘Un medico in famiglia’ e ‘Mina Settembre’

Mina Settembre 4 confermata: Serena Rossi pronta al ritorno nella fiction Rai!La quarta stagione di Mina Settembre è ufficiale, con Serena Rossi confermata nel ruolo principale.