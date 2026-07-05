È deceduta Tiziana Aristarco, nota per aver diretto fiction come “Un medico in famiglia” e “Mina Settembre”. La notizia è stata comunicata da Serena Rossi, attrice e collega. La regista aveva lavorato su diverse produzioni televisive di successo, contribuendo alla realizzazione di programmi molto seguiti dal pubblico italiano. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel settore televisivo.

Il mondo della televisione italiana è in lutto per la scomparsa di Tiziana Aristarco, regista che ha firmato alcune delle fiction più amate dal pubblico. Aveva 66 anni. Nel corso della sua carriera ha lavorato a produzioni di grande successo come Un medico in famiglia, Mina Settembre, Provaci ancora prof, Raccontami, Fuoriclasse e Come fai sbagli. A rendere pubblica la notizia è stata l’attrice Serena Rossi, che ha voluto ricordarla con un commosso messaggio pubblicato sui social. La regista lascia un’importante eredità nel panorama della fiction italiana, grazie a un percorso professionale iniziato in Rai e proseguito per decenni tra alcuni dei titoli più seguiti della televisione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - È morta Tiziana Aristarco, regista di “Un medico in famiglia” e “Mina Settembre”: l’annuncio di Serena Rossi

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Morta Tiziana Aristarco, regista di Un medico in famiglia. La dedica di Serena Rossi

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