Dopo un tuffo in mare, un uomo è rimasto ferito alla testa e al collo. Ha riportato un trauma cranico e cervicale, ed è stato immediatamente trasferito con l’elisoccorso da un’isola vicina all’ospedale di Pisa. I soccorritori hanno effettuato i primi controlli sull’isola prima di intervenire. La vittima si trovava in acqua quando si è verificato l’incidente.

Capraia Isola (Livorno), 1 giugno 2026 – Ha battuto la testa sul fondale dopo un tuffo in mare. E dopo i primi controlli sull’isola è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Pisa. Accade nel primo pomeriggio di lunedì 1 giugno a un uomo di 62 anni all’isola di Capraia. Era con altre persone sull’isola in questo ponte del 2 giugno quando appunto, durante un tuffo, si è provocato un grave trauma cranico e cervicale. I soccorsi. Le persone che erano con lui lo hanno soccorso. L’uomo è stato portato al punto sanitario dell’isola, dove il personale medico ha constatato il grave trauma. Da qui la richiesta di intervento dell’elicottero Pegaso, che è atterrato sull’isola e ha quindi portato l’uomo all’ospedale di Cisanello a Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In codice rosso dopo un tuffo: trauma cranico e cervicale, trasferito con l’elisoccorso

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