Roma Dybala rinnovo più vicino | contratto fino al 2028 dopo il via libera di Gasperini

Il rinnovo di contratto di Dybala sembra sempre più vicino. La società ha modificato l'offerta, puntando a un accordo fino al 2028. L'intesa include bonus legati alle prestazioni del giocatore. La trattativa ha ottenuto il via libera da un allenatore, aprendo così la strada alla firma ufficiale.

La società modifica l’offerta per la Joya: accordo fino al 2028 nel mirino, con bonus legati alle prestazioni. Dybala prossimo alla firma. La Roma accelera sul fronte Paulo Dybala e prepara una nuova proposta per prolungare il rapporto con il fuoriclasse argentino. Dopo settimane di valutazioni, il club giallorosso avrebbe deciso di rivedere i termini dell’accordo, cercando una formula che possa soddisfare entrambe le parti e garantire continuità al progetto tecnico. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Un ruolo determinante nella vicenda lo avrebbe avuto Gian Piero Gasperini, il cui intervento avrebbe contribuito a sbloccare una situazione rimasta in sospeso nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Serie A : Contratti in stallo: Dybala e Pellegrini attendono sviluppi dalla Roma

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