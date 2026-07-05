Dybala niente ritorno romantico alla Juve | ai dettagli il rinnovo con la Roma Le cifre

La Roma ha confermato il rinnovo di contratto con l’attaccante argentino, escludendo un ritorno alla Juventus. Il nuovo accordo, con cifre ancora non divulgate, garantirà la permanenza del calciatore nella squadra giallorossa. La dirigenza ha deciso di blindare il giocatore, mettendo fine alle speculazioni di mercato che avevano circolato nelle ultime settimane. Non ci sono state offerte o trattative con altri club, e il giocatore continuerà a vestire la maglia della Roma.

del nuovo accordo coi gialorossi. Il matrimonio tra Paulo Dybala e la Roma è destinato a proseguire. La dirigenza giallorossa è infatti pronta a blindare il fuoriclasse argentino — ex Juventus e Palermo — spegnendo sul nascere tutte le indiscrezioni e i rumors di mercato che si erano rincorsi con insistenza nelle ultime settimane. I contatti tra il club e l’entourage della Joya hanno fatto registrare un’improvvisa e decisiva accelerazione in questi giorni, portando la trattativa ormai a un passo dalla definitiva fumata bianca. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata A dispetto delle voci, la permanenza nella Capitale del campione del mondo non è mai apparsa realmente in discussione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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