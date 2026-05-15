Roma-Dybala rinnovo vicino | cifre e dettagli del piano Friedkin

La società calcistica sta lavorando per rinnovare il contratto dell’attaccante, con l’obiettivo di definire i dettagli economici e le modalità dell’accordo. Le trattative si stanno svolgendo in tempi rapidi, con l’intento di arrivare a una soluzione prima della fine della stagione. Parallelamente, si stanno discutendo anche le scelte riguardanti il nuovo allenatore, con incontri tra i rappresentanti del club e i potenziali candidati. Le decisioni sono in fase avanzata e si attende una comunicazione ufficiale a breve.

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