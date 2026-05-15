Roma-Dybala rinnovo vicino | cifre e dettagli del piano Friedkin

Da sololaroma.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La società calcistica sta lavorando per rinnovare il contratto dell’attaccante, con l’obiettivo di definire i dettagli economici e le modalità dell’accordo. Le trattative si stanno svolgendo in tempi rapidi, con l’intento di arrivare a una soluzione prima della fine della stagione. Parallelamente, si stanno discutendo anche le scelte riguardanti il nuovo allenatore, con incontri tra i rappresentanti del club e i potenziali candidati. Le decisioni sono in fase avanzata e si attende una comunicazione ufficiale a breve.

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La Roma accelera i tempi per blindare il suo uomo simbolo e definire il futuro tecnico del club. Sfruttando la presenza stabile del vicepresidente Ryan Friedkin all’interno del centro sportivo di Trigoria, la dirigenza capitolina ha intensificato i contatti con Carlos Novel, procuratore di Paulo Dybala, per raggiungere l’accordo definitivo sul rinnovo contrattuale dell’attaccante argentino. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, la volontà di entrambe le parti è quella di arrivare alla firma in tempi brevi, poggiando le basi su una proposta economica già formalizzata dalla proprietà statunitense che punta a legare la permanenza del calciatore a logiche di rendimento e continuità fisica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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