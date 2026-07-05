Denzel Dumfries lascia l’Inter per trasferirsi al Real Madrid. Il club nerazzurro ha annunciato che il trasferimento si è concluso con un accordo a titolo definitivo, attivando la clausola rescissoria presente nel contratto dell’esterno olandese. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dal club, senza ulteriori dettagli sui termini economici dell’operazione.

È ufficiale: Denzel Dumfries lascia l’ Inter per accasarsi al Real Madrid. Il trasferimento, si legge nella nota diffusa dal club nerazzurro, si è concretizzato a titolo definitivo dopo l’attivazione della clausola rescissoria presente nel contratto dell’esterno olandese. Un’operazione che chiude un ciclo di cinque stagioni a Milano, e che la stessa Inter ha scelto di raccontare non con un asettico comunicato di mercato, ma con un lungo tributo che ripercorre gol, notti europee e momenti che hanno legato il calciatore alla piazza nerazzurra. Il comunicato: più di un semplice saluto. Il club, nel testo diffuso attraverso i propri canali ufficiali, non si è limitato a certificare l’operazione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Dumfries-Real Madrid, è ufficiale: l’Inter saluta l’olandese con un comunicato da record

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DUMFRIES AL REAL MADRID UFFICIALE!

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