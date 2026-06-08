Dumfries lascia l’Inter dopo cinque stagioni e si trasferisce al Real Madrid, dove si riunisce con l’allenatore Mourinho. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e analizzata da Marca. L’olandese si unisce alla squadra spagnola per affrontare una nuova avventura professionale, lasciando il club italiano. La sua partenza segna un cambiamento importante per entrambe le squadre coinvolte.

di Alberto Petrosilli Dopo cinque stagioni in nerazzurro, Dumfries è pronto a iniziare un nuovo capitolo accanto a uno degli allenatori più vincenti della storia interista. Le strade di due ex protagonisti dell’Inter sono destinate a incrociarsi nuovamente. Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, il Real Madrid avrebbe deciso di versare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro prevista nel contratto di Denzel Dumfries, pronto così a chiudere la propria esperienza con l’Inter dopo cinque anni. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Arrivato a Milano per raccogliere l’eredità di Achraf Hakimi, l’esterno olandese è riuscito nel tempo a conquistare la fiducia e l’affetto del popolo nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Dumfries saluta l’Inter e raggiunge Mourinho al Real Madrid: nuova sfida per l’olandese. L’analisi di Marca

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