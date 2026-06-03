Ultimissime Inter LIVE | Dumfries al Real Madrid l’Inter già lo sapeva Cocchi nell’affare Palestra

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 3 GIUGNO. Cocchi piace all’Atalanta, può entrare nell’affare Palestra: il classe 2007 come contropartita. Cocchi potrebbe entrare come contropartita tecnica nell’affare tra l’Inter e Marco Palestra per la fascia destra Dumfries al Real, l’Inter e Chivu sapevano già tutto: informati un mese fa dall’entourage. 🔗 Leggi su Internews24.com

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