Ultimissime Inter LIVE | Dumfries al Real Madrid l’Inter già lo sapeva Cocchi nell’affare Palestra

Da internews24.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dumfries potrebbe trasferirsi al Real Madrid, secondo le ultime notizie. L’Inter era già a conoscenza di questa possibilità. Nel frattempo, si parla di un intervento di Cocchi riguardante l’affare Palestra. Le notizie aggiornate vengono diffuse in tempo reale, concentrandosi sulle novità più rilevanti per la squadra nerazzurra.

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