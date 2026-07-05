Droga nascosta nel pacchetto di sigarette
Durante un controllo stradale nella notte, i carabinieri hanno fermato un giovane di 20 anni. All’interno di un pacchetto di sigarette nascosto sotto il sedile dell’auto, hanno trovato un panetto di hashish. La sostanza è stata sequestrata e il ragazzo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. I controlli sono stati effettuati per prevenire reati e garantire la sicurezza sulle strade.
Hashish nel pacchetto di sigarette nascosto sotto il sedile, nei guai un 20enne. L’altra notte i carabinieri hanno eseguito una serie di controlli su strada, per garantire la sicurezza di chi si mette al volante e contrastare reati come lo spaccio di sostanze stupefacenti. A Monte San Giusto, i militari della locale stazione, durante un posto di controllo, hanno intimato l’alt a un’auto a noleggio. Alla guida si trovava un cittadino marocchino di 20 anni, regolare e già noto alle forze dell’ordine. L’atteggiamento sospetto del giovane ha spinto i militari ad approfondire l’accertamento. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire 7 grammi di hashish, occultati all’interno di un pacchetto di sigarette nascosto sotto il sedile del conducente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Drug Bust: Crystals Found in Cigarette Pack!
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