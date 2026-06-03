Cocaina nel pacchetto di sigarette | fermato a Felino con oltre 10 grammi di droga
Durante un controllo stradale a Felino, un uomo è stato fermato e trovato in possesso di più di 10 grammi di cocaina nascosti in un pacchetto di sigarette. La droga è stata sequestrata. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle circostanze dell’arresto o alle eventuali responsabilità.
È stato fermato durante un controllo stradale e trovato in possesso di oltre 10 grammi di cocaina nascosti all'interno di un pacchetto di sigarette. Per questo un 24enne di origine straniera, domiciliato in provincia di Parma, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Sala Baganza con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Con i finanzieri nel capannone dove venivano prodotte sigarette di contrabbando
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