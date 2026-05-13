Seduto sui gradini del Camploy con la droga nel pacchetto di sigarette | 21enne in manette

Nella serata di martedì, gli agenti delle volanti sono intervenuti nei pressi del Teatro Camploy, in via Cantarane a Verona. Durante l’intervento, hanno arrestato un cittadino tunisino di 21 anni, trovato seduto sui gradini con un pacchetto di sigarette contenente droga. L’uomo è stato portato in questura e accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

È scattato nella serata di martedì l'intervento degli agenti della squadra volanti della questura di Verona nei pressi del Teatro Camploy, in via Cantarane, che li ha visti arrestare un cittadino tunisino di 21 anni con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nel corso.🔗 Leggi su Veronasera.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Nascondeva la cocaina nel pacchetto di sigarette. E dalla perquisizione a casa spunta altra droga. Arrestata 31enneDecisive le indagini dei Carabinieri che a Sala Baganza hanno permesso di sequestrare oltre 21 grammi di cocaina e 10 grammi di marijuana Fermata in...

Targa manomessa e hashish nel pacchetto di sigarette: 29enne fermato vicino alla questuraControlli sul territorio nel pomeriggio di ieri a Como, dove la polizia di Stato ha sanzionato un 29enne residente in città per detenzione di...

Argomenti più discussi: Ubriaco al limite del coma etilico cerca di fermare delle auto, poi aggredisce militari e sanitari fuori dal bar; Ubriaco prende a calci e sputi carabinieri e sanitari; Calci e sputi a carabinieri e personale sanitario, denunciato un 27enne bengalese; Ubriaco al limite del coma etilico cerca di fermare delle auto, poi aggredisce militari e sanitari fuori dal bar.

Vedi quei gradini? Nel 1917 ero seduto su quella scaletta con Al Borak... ti ricordi di Al Borak? Aveva il negozio di mobili... Ero là seduto con Al il giorno in cui l'America entrò in guerra. Era primavera, aprile o maggio, non ricordo Philip Roth, Patrimonio @dic x.com

Parcheggia sui gradini di una chiesa e va al pub chiedendo comprensione ai carabinieri: multatoLascia l’auto in sosta sui gradini della chiesa San Martino di Taviano per raggiungere gli amici in un pub. Ma la serata di divertimento si interrompe bruscamente all'arrivo dei carabinieri. Quando si ... bari.repubblica.it