I Carabinieri hanno effettuato un intervento nel Sannio durante un’operazione di controllo del territorio, che ha portato al sequestro di droga nascosta tra una casa e un’auto. Un uomo di 41 anni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. L’attività si inserisce in una serie di operazioni volte a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo intervento dei Carabinieri nel Sannio nell’ambito delle attività di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Compagnia di Benevento hanno intensificato i servizi preventivi e investigativi, arrivando a un ulteriore risultato operativo grazie a mirate attività info-investigative. In particolare, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio, con il supporto della Squadra d’Intervento Operativo del 14° Battaglione Carabinieri Calabria, impegnata temporaneamente sul territorio provinciale, hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di una 41enne residente a San Nicola Manfredi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Droga nascosta tra casa e auto: blitz dei Carabinieri, 41enne finisce ai domiciliari

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