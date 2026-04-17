Sannio droga in casa e nell’auto | arrestata 41enne

Una donna di 41 anni è stata arrestata nel Sannio dopo il ritrovamento di droga in casa e sulla vettura. Durante un’operazione delle forze dell’ordine, sono stati sequestrati hashish, cocaina e materiale utilizzato per il confezionamento. L’arresto è stato eseguito a seguito di controlli mirati e perquisizioni che hanno portato al rinvenimento della sostanza stupefacente e degli strumenti.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.Al termine delle formalità di rito, la donna è stata posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. La persona arrestata è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.L’operazione conferma l’attenzione e l’impegno costante delle Forze dell’Ordine nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza della collettività. Comunicato Stampa “Nessuna somma sottratta ai bisogni dei cittadini, restituiremo alla città un luogo vero”. Comunicato Stampa Durante un posto di controllo rinvenuti circa 100 grammi di cocaina.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sannio, droga in casa e nell’auto: arrestata 41enne Bazar di droga in casa: arrestato a Milano Notizie correlate Droga nascosta tra casa e auto: blitz dei Carabinieri, 41enne finisce ai domiciliariTempo di lettura: 2 minutiNuovo intervento dei Carabinieri nel Sannio nell’ambito delle attività di controllo del territorio e contrasto allo spaccio... Controllato in via Bargagna, droga nell'auto e a casa: arrestatoControllo con successo investigativo in materia di lotta allo spaccio per la Polizia di Pisa, la scorsa settimana. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sannio, tentata truffa a un 98enne: un arresto; Polizia gli trova due chili di hashish in casa, arrestato 25enne; Bloccato a bordo di un'auto, nel veicolo e in casa è stata scovata droga: 25enne arrestato; Alla Casa Bianca circola più droga che a Woodstock nel 1969. https://www.tvsette.net/odg-e-asl-promozione-degli-screening-oncologici-gratuiti-ai-cittadini-di-benevento-e-del-sannio-video-e-foto/ - facebook.com facebook