Da domani e fino al 24 agosto, piazza Machiavelli a Castrocaro ospiterà la rassegna ‘I lunedì dei bambini’, che prevede attività come drive-in e incontri con personaggi come Lunì, una mascotte con gote rosse e ali colorate. La manifestazione si svolgerà ogni lunedì e coinvolgerà i più piccoli con eventi e spettacoli dedicati.

Si chiama Lunì la tenera lucciola dalle gote rosse e le ali variopinte mascotte de ‘ I lunedì dei bambini ’, rassegna che animerà il cuore cittadino di piazza Machiavelli a Castrocaro da domani al 24 agosto. Quattro appuntamenti gratuiti pensati per i più piccoli, che dalle 19.30 potranno vivere un’atmosfera speciale grazie alle tante iniziative in programma tra teatro, cinema drive-in, mercatino delle pulcette e attività creative, in un luogo d’incontro e divertimento anche per gli stessi genitori. Si parte con il mercatino delle pulcette, organizzato in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese e dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni, quindi con i laboratori creativi e il truccabimbi curati da Monica e Simona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Drive-in e ’pulcette’: ecco i lunedì dei piccoli

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