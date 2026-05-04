Un nuovo set Lego dedicato ai fan dei videogiochi degli anni '90 include una riproduzione della console Mega Drive. La scatola permette di trasformare la console in due versioni estetiche differenti. Al suo interno sono presenti anche alcuni accessori iconici, riprodotti in miniatura, che richiamano il mondo dei giochi di quel periodo. La confezione si rivolge agli appassionati di modellismo e di videogiochi retro.

? Cosa scoprirai Come si trasforma la console in due versioni estetiche diverse?. Quali accessori iconici troverai all'interno della scatola?. Quanto spazio occuperà il modello finito sulla tua scrivania?. Perché questo set punta tutto sul collezionismo per adulti?.? In Breve Set da 479 pezzi con due controller rimovibili e cartuccia Sonic.. Prezzo di 39,99 euro con dimensioni 4x16x12 cm.. Versione estetica personalizzabile tra modello Mega Drive o Genesis.. Target dai 12 anni con lancio previsto il 1 giugno.. Il 1 giugno prossimo, Lego lancerà sul mercato il nuovo set Console SEGA Mega Drive al prezzo di 39,99 euro per soddisfare la nostalgia dei fan dei 16 bit.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lego e SEGA: arriva il set Mega Drive per i fan dei 16 bit

The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Notizie correlate

LEGO Sega Genesis 40926: Annunciato il nuovo Set Lego per retrogamerL’arrivo del set LEGO Sega Genesis 40926 segna un passaggio importante nella strategia di LEGO dedicata al retrogaming, un settore che continua a...

Pokémon: 3 set da collezione sotto i 30€ per fan in attesa di LEGO? Cosa sapere Tre set MEGA Pokémon con Bulbasaur, Pikachu e Golbat sono disponibili su Amazon.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: LEGO e SEGA annunciano il nuovo set dedicato al Mega Drive; LEGO Sega Genesis/Mega Drive annunciato! Scopri il prezzo e la data di lancio; La console SEGA Mega Drive riceve il proprio set LEGO: il prezzo è più basso di quanto pensiate; Una console storica SEGA diventa LEGO.

Arriva il Mega Drive di LEGO: 479 pezzi per i fan del retrogamingLEGO ha annunciato l'arrivo del Mega Drive (Genesis) a mattoncini: tutto quello che c'è da sapere sul modellino dedicato alla console SEGA. punto-informatico.it

Il Sega Mega Drive diventa un set Lego: 479 pezzi per i nostalgici dei 16 bitÈ in arrivo una novità che non passa inosservata agli appassionati dei videogiochi retro: la console Sega Mega Drive, simbolo di un’epoca fatta di cartucce e pixel, torna protagonista con un volto rin ... wired.it

Zero Tolerance per megadrive pal, completo sbecco sul box da 30 euro a 25 - facebook.com facebook