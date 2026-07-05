Dopo la rete idrica le fognature Ad Assisi ancora lavori per i guasti

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel centro storico di Assisi, Umbra Acque Spa sta effettuando interventi sulla rete fognaria, dopo aver concluso lavori sulla rete idrica la settimana scorsa a causa di guasti e rotture. Le operazioni riguardano zone centrali e sono finalizzate alla riparazione di perdite e deterioramenti. L’intervento si inserisce in una serie di lavori di manutenzione programmata e di emergenza sulla rete urbana. Nessuna informazione su tempi di completamento o possibili disagi.

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Dopo i tanti lavori, che hanno caratterizzato la rete idrica nella settimana passata a causa di guasti e rotture, la settimana si apre, nel centro storico, con interventi sulla rete fognaria ancora da parte di Umbra Acque Spa. Nello specifico, per consentire lo svolgimento dell’intervento, il Comune ha stabilito modifiche temporanee alla viabilità nelle giornate di domani, lunedì 6 luglio, e di dopodomani, martedì 7 luglio 2026. La strada interessata è quella di via Santa Maria delle Rose, fra la zona della cattedrale di San Rufino e Piazza del Comune, nel cuore cittadino. Una misura per consentire un intervento di ‘reling’ su un collettore... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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