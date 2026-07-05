dopo la rete idrica le fognature ad assisi ancora lavori per i guasti

Notizia in breve

Nel centro storico di Assisi, Umbra Acque Spa sta effettuando interventi sulla rete fognaria, dopo aver concluso lavori sulla rete idrica la settimana scorsa a causa di guasti e rotture. Le operazioni riguardano zone centrali e sono finalizzate alla riparazione di perdite e deterioramenti. L’intervento si inserisce in una serie di lavori di manutenzione programmata e di emergenza sulla rete urbana. Nessuna informazione su tempi di completamento o possibili disagi.