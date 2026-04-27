Lavori alla rete idrica via Giugliano-Mugnano verso la riapertura dopo stop di una settimana

Dopo circa una settimana di chiusura, l’incrocio tra via Giugliano e Mugnano dovrebbe riaprire entro questa sera. La chiusura è stata causata da lavori alla rete idrica nel territorio di Giugliano, durante i quali è stata installata una nuova valvola. La riapertura permetterà di ripristinare la circolazione nel tratto interessato, che era stato temporaneamente chiuso per consentire gli interventi tecnici.

Dovrebbe riaprire entro questa sera l’incrocio tra via Giugliano-Mugnano, chiuso ormai da circa una settimana per lavori alla rete idrica nel territorio di Giugliano, dove è stata installata una nuova valvola. In questi giorni non sono mancati disagi alla circolazione, soprattutto per chi utilizza quotidianamente l’arteria che collega la Circumvallazione esterna con la zona della Madonna delle Grazie, costretto a percorsi alternativi e rallentamenti. Gli operai sono ancora al lavoro per completare gli interventi, ma salvo imprevisti o ulteriori complicazioni, dalla serata di oggi dovrebbe essere ripristinato il regolare transito dei veicoli.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Lavori alla rete idrica, via Giugliano-Mugnano verso la riapertura dopo stop di una settimana Notizie correlate Lavori alla rete idrica, via Giugliano e Mugnano verso la riapertura dopo stop di una settimanaDovrebbe riaprire entro questa sera l’incrocio tra via Giugliano-Mugnano, chiuso ormai da circa una settimana per lavori alla rete idrica nel... Livorno, lavori alla rete idrica: stop all'erogazione dell'acqua martedì 24 febbraioMartedì 24 febbraio, dalle 8 alle 13, salvo imprevisti i tecnici di Asa saranno impegnati in zona Castellaccio per un intervento alla rete idrica. Contenuti e approfondimenti Iniziati i lavori alla rete idrica, 19 comuni a seccoCi sono anche Pescara e Chieti. Il flusso sarà riattivato domattina all'alba, ma per tornare alla normalità bisognerà attendere almeno giovedì ... rainews.it Lavori alla rete idrica: Acquedotto Pugliese sospende l'acqua (fino a 8 ore) in alcuni comuni di Puglia. Dove e quandoAcquedotto Pugliese (AQP) avvia una serie di lavori strategici per il miglioramento e il risanamento della rete idrica in diversi centri abitati pugliesi. Tali interventi, volti a garantire un ... quotidianodipuglia.it