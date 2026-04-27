Lavori alla rete idrica via Giugliano e Mugnano verso la riapertura dopo stop di una settimana

Dopo una settimana di chiusura, si avvicina la riapertura dell’incrocio tra via Giugliano e Mugnano. La strada era stata chiusa per consentire interventi sulla rete idrica e l’installazione di una nuova valvola nel territorio di Giugliano. La riapertura è prevista per questa sera, permettendo di ripristinare la circolazione nel tratto interessato. La conclusione dei lavori segna il ritorno alla normalità per gli automobilisti che frequentano quella zona.

Dovrebbe riaprire entro questa sera l’incrocio tra via Giugliano-Mugnano, chiuso ormai da circa una settimana per lavori alla rete idrica nel territorio di Giugliano, dove è stata installata una nuova valvola. In questi giorni non sono mancati disagi alla circolazione, soprattutto per chi utilizza quotidianamente l’arteria che collega la Circumvallazione esterna con la zona della Madonna delle Grazie, costretto a percorsi alternativi e rallentamenti. Gli operai sono ancora al lavoro per completare gli interventi, ma salvo imprevisti o ulteriori complicazioni, dalla serata di oggi dovrebbe essere ripristinato il regolare transito dei veicoli.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Lavori alla rete idrica, via Giugliano e Mugnano verso la riapertura dopo stop di una settimana Notizie correlate Livorno, lavori alla rete idrica: stop all'erogazione dell'acqua martedì 24 febbraioMartedì 24 febbraio, dalle 8 alle 13, salvo imprevisti i tecnici di Asa saranno impegnati in zona Castellaccio per un intervento alla rete idrica. Stop all'acqua in tre frazioni per lavori urgenti sulla rete idricaLa sospensione si rende necessaria per consentire la sostituzione di un tratto di rete idrica in via Giardini Reali, presso l’impianto di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lavori del Cadf alla rete idrica: sospensioni previste per giovedì 23 aprile; Lavori alla rete idrica, stop all’acqua per 8 ore. Ecco quandoi e in quali vie; Lavori alla rete idrica, interruzioni a San Lorenzo al Mare il 23 e 24 aprile; Lavori sulla rete idrica, quattro comuni rischiano di rimanere a secco. Lavori alla rete idrica do Solarolo: possibili cali di pressione e interruzioni mercoledì 29 aprileHera ha annunciato lavori di efficientamento alla rete acquedottistica a Solarolo che si svolgeranno mercoledì 29 aprile, dalle 8.30 alle 12.30, in via ... ravennanotizie.it Sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua per lavori alla rete idrica il 30 Aprile 2026 – Castello di Borgo MaggioreL’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) informa che per lavori urgenti di manutenzione, giovedì 30 aprile 2026 dalle ore 08:30 alle ... libertas.sm In attesa dei lavori, da quasi dieci anni abbandonata, a Isernia una palazzina in zona San Leucio versa nel degrado - facebook.com facebook LAVORI DI QUESTA SETTIMANA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI Settimana dedicata a votazioni su provvedimenti chiave e all’esame del Documento di finanza pubblica 2026. Aula Valorizzazione della risorsa mare: esame e voto finale. Edilizi x.com