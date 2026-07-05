ORBETELLO E’ iniziato il cohousing leggero, un’iniziativa che fa parte del progetto " Dopo di Noi " della zona Colline dell’Albegna, un percorso avviato nel 2017 e realizzato con continuità ogni anno grazie al finanziamento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito dalla Legge 1122016. L’iniziativa avrà una durata di quattro mesi e coinvolgerà quattro ragazzi, che sperimenteranno un percorso di vita autonoma negli appartamenti messi a disposizione dall’associazione Oltre lo Sguardo a Orbetello, presieduta da Elena Patrizia Improta, una delle protagoniste di queste iniziative ormai da qualche anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Dopo di noi", iniziative sulle Colline dell’Albegna

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