Una ragazza di 16 anni è stata violentata nel parcheggio di un locale sulle colline dell'Oltrepò pavese. La vittima ha riferito ai genitori di aver subito l'aggressione dopo aver partecipato a una serata sabato 30 maggio. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare eventuali responsabili. Non sono stati resi noti dettagli sull'identità della ragazza né sulle modalità dell'aggressione.

Pavia, 3 giugno 2026 - Violentata ne l parcheggio di un locale, sulle colline dell 'Oltrepò pavese. La vittima, una ragazza di 16 ann i, quando è tornata a casa ha raccontato ai genitori quello che aveva subìto, dopo la serata di sabato scorso, 30 maggio. E' stata quindi accompagnata dai genitori al Policlinico San Matteo d i Pavia e, con il referto medico, è scattata la denuncia ai carabinieri. I militari hanno in breve individuato il presunto responsabile, un ragazzo di 22 ann i di origine straniera ma residente in Oltrepò, che non ha cercato di nascondere il rapporto ma ha negato la violenza, sostenendo che la ragazza fosse consenziente. Gli accertamenti dei carabinieri stanno proseguendo nel massimo riserbo, anche a tutela della vittima minorenne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violentata nel parcheggio dopo la serata al locale: l’incubo di una 16enne sulle colline dell’Oltrepò

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