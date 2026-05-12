Corsa clandestina sulle colline dell' Oltrepò pavese

Una corsa clandestina si è svolta nelle colline dell'Oltrepò pavese, coinvolgendo veicoli di alta cilindrata che hanno percorso le strade della zona. La manifestazione non autorizzata ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, intervenute per bloccare i partecipanti e verificare i documenti dei conducenti. Sono stati sequestrati alcuni veicoli e sono stati avviati i procedimenti amministrativi e penali previsti dalla legge.

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