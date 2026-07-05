Il presidente Donald Trump, nel suo discorso per i 250 anni della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti, è tornato più volte ad attaccare il comunismo. "L'America non sarà mai un Paese comunista: non accadrà", ha detto alle migliaia di persone riunite al National Mall di Washington. "Il comunismo è perdente, e lo sarà sempre", ha aggiunto. "I nostri combattenti non hanno affrontato il comunismo sui campi di battaglia di tutto il mondo per poi vedere quella minaccia rialzare la sua brutta testa proprio qui, in America. Non lo permetteremo", ha proseguito Trump. "Ci piace fermare una minaccia del genere immediatamente", ha aggiunto, sostenendo che è "come un cancro: bisogna estirparlo, bisogna estirparlo in fretta". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Donald Trump, il discorso del 4 luglio: "Comunismo cancro da estirpare subito"

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Donald Trump attacca il comunismo: Cancro da estirpare

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