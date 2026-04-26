Dalla fabbrica di liquori a San Pietro | il pescarese don Guglielmo Lapenna ordinato sacerdote da Papa Leone XIV

Domenica 26 aprile, nella Basilica di San Pietro, Papa Leone XIV ha ordinato otto nuovi sacerdoti per la diocesi di Roma. Tra loro c’è anche il sacerdote pescarese don Guglielmo Lapenna, che ha ricevuto l’ordinazione durante la cerimonia. Prima di entrare in seminario, don Guglielmo ha lavorato in una fabbrica di liquori a San Pietro. La cerimonia si è svolta alla presenza di fedeli e familiari.

C’è anche il pescarese don Guglielmo Lapenna tra gli otto nuovi preti ordinati per la diocesi di Roma da Papa Leone XIV la mattina di domenica 26 aprile nella Basilica di San Pietro. Il parroco 35enne lavorava in una fabbrica di liquori prima di entrare in seminario. Ed è così che racconta la sua.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Veglia pasquale a San Pietro, la prima di Papa Leone XIVDai battesimi per i neofiti durante la liturgia nella Basilica vaticana alla Messa di Pasqua di domani con la benedizione Urbi et Orbi Sarà la... Leggi anche: Pasqua, Papa Leone XIV in San Pietro per la messa. L’omelia: “Mondo ferito da guerre e soprusi, ma Dio è presente” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Diocesi: Roma, domenica Papa Leone XIV consacra otto nuovi sacerdoti a San Pietro. Venerdì la veglia a San Giovanni in Laterano; Il Papa ordinerà dieci sacerdoti della Diocesi di Roma a San Pietro; Le ordinazioni sacerdotale per la Diocesi di Roma; Domenica a S. Pietro il Papa ordina 8 nuovi preti per Roma. Fabbrica di San Pietro: premio Europa nostra alla Scuola arti e mestieriLa Scuola delle arti e dei mestieri della Fabbrica di San Pietro ha ricevuto il premio Europa nostra dalla Commissione europea. A renderlo noto è stato padre Francesco Occhetta, direttore della ... agensir.it Leone XIV azzera le norme gestionali di Papa Francesco per la Fabbrica di San Pietro e il Capitolo di Santa Maria MaggioreLeone XIV mette mano al controllo gestionale della Fabbrica di San Pietro e della basilica di Santa Maria Maggiore azzerando gran parte delle novità amministrative che erano state introdotte dal suo ... ilmessaggero.it TeleRama. . A San Pietro Vernotico un uomo di 37 anni è stato investito da un treno: probabile gesto volontario, ma si analizzano le immagini di videosorveglianza per chiarire la dinamica dei fatti. Intanto disagi sulla circolazione ferroviaria. - facebook.com facebook Il Papa, nell'omelia della messa a San Pietro nel corso della quale ordina nuovi sacerdoti della diocesi di Roma, chiede di non chiudere la porta della Chiesa e della salvezza agli altri: "Non nascondete mai questa porta santa, non bloccatela, non siate di impe x.com