La città dedica un piazzale a don Luigi Tiberti sacerdote e insegnante al servizio di giovani e lavoratori

Notizia in breve

Un nuovo piazzale della città sarà intitolato a don Luigi Tiberti, sacerdote e insegnante deceduto nel 2010. Tiberti è stato figura di riferimento per giovani e lavoratori, dedicando gran parte della vita all’educazione e al servizio comunitario. La decisione di dedicare un luogo pubblico a lui mira a ricordare il suo ruolo nel tessuto sociale locale. La cerimonia di intitolazione è prevista nelle prossime settimane.