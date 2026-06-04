La città dedica un piazzale a don Luigi Tiberti sacerdote e insegnante al servizio di giovani e lavoratori
Un nuovo piazzale della città sarà intitolato a don Luigi Tiberti, sacerdote e insegnante deceduto nel 2010. Tiberti è stato figura di riferimento per giovani e lavoratori, dedicando gran parte della vita all’educazione e al servizio comunitario. La decisione di dedicare un luogo pubblico a lui mira a ricordare il suo ruolo nel tessuto sociale locale. La cerimonia di intitolazione è prevista nelle prossime settimane.
Un nuovo luogo della città porterà il nome di don Luigi Tiberti (1929-2010), sacerdote, educatore e punto di riferimento per generazioni di giovani. La cerimonia di intitolazione del nuovo piazzale don Luigi Tiberti avrà luogo sabato 6 giugno alle ore 11, nel piazzale situato tra via Flaminia e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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