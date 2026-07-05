Domenica si sono verificati numerosi disagi negli aeroporti italiani a causa di uno sciopero del settore aereo di 24 ore iniziato alla mezzanotte tra sabato e domenica. Sono stati cancellati voli e registrati ritardi in diverse strutture in tutto il paese. La protesta ha coinvolto il personale di compagnie aeree e aeroportuali, causando la sospensione di numerosi voli durante tutta la giornata.

Lo sciopero nazionale del settore aereo di 24 ore cominciato alla mezzanotte tra sabato e domenica ha provocato disagi, ritardi e cancellazioni in diversi aeroporti in tutta Italia. Lo sciopero era stato indetto dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale: si univa a quello proclamato dai sindacati confederali e dall’USB interno alla compagnia aerea Easyjet, e ad altre mobilitazioni in diversi aeroporti. Il sindacato CUB ha detto che all’aeroporto di Milano Malpensa è stato cancellato l’80 per cento dei voli, e in quello di Linate la metà, per un totale di circa 160 voli. Dalle 10 alle 18 ha scioperato il personale della società che fa i controlli di sicurezza negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, a Roma, e dalle 14 alle 18 il personale di gestione dei bagagli e del carico all’aeroporto di Catania Fontanarossa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Domenica ci sono stati voli cancellati, ritardi e disagi per una serie di scioperi del settore aereo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Israel-Iran Conflict LIVE: India's Delhi & Mumbai Cancel Flights, Passengers Stranded | Firstpost

Notizie e thread social correlati

Oggi una serie di scioperi del settore aereo potrebbe rendere molto difficile volarePer domenica 5 luglio sono programmati scioperi nel settore aereo che potrebbero causare disagi, cancellazioni e ritardi ai voli.

Leggi anche: Neve di primavera a Mosca, alberi caduti, disagi e voli cancellati

Argomenti più discussi: Radio Italia Live Il Concerto; Comunicati di Viabilità Italia; Luglio nero per i viaggiatori: calendario di tutti gli scioperi del mese; WCQ ’27, Islanda-Italia 83-102. Azzurri qualificati alla seconda fase. Domenica la Lituania.

Domenica c’è stato un incendio all’ospedale del Mare a Napoli: non ci sono stati feriti x.com

Domenica c’è stato un incendio all’ospedale del Mare a Napoli: non ci sono stati feritiDomenica attorno alle 17:15 all’ospedale del Mare di Napoli si è sviluppato un incendio che ha danneggiato una parete di coibentazione esterna di un edificio del complesso. L’incendio è stato spento n ... ilpost.it