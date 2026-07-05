Domenica ci sono stati voli cancellati ritardi e disagi per una serie di scioperi del settore aereo
Domenica si sono verificati numerosi disagi negli aeroporti italiani a causa di uno sciopero del settore aereo di 24 ore iniziato alla mezzanotte tra sabato e domenica. Sono stati cancellati voli e registrati ritardi in diverse strutture in tutto il paese. La protesta ha coinvolto il personale di compagnie aeree e aeroportuali, causando la sospensione di numerosi voli durante tutta la giornata.
Lo sciopero nazionale del settore aereo di 24 ore cominciato alla mezzanotte tra sabato e domenica ha provocato disagi, ritardi e cancellazioni in diversi aeroporti in tutta Italia. Lo sciopero era stato indetto dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale: si univa a quello proclamato dai sindacati confederali e dall’USB interno alla compagnia aerea Easyjet, e ad altre mobilitazioni in diversi aeroporti. Il sindacato CUB ha detto che all’aeroporto di Milano Malpensa è stato cancellato l’80 per cento dei voli, e in quello di Linate la metà, per un totale di circa 160 voli. Dalle 10 alle 18 ha scioperato il personale della società che fa i controlli di sicurezza negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, a Roma, e dalle 14 alle 18 il personale di gestione dei bagagli e del carico all’aeroporto di Catania Fontanarossa. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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