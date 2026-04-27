Neve di primavera a Mosca alberi caduti disagi e voli cancellati

A Mosca è caduta neve di primavera, causando disagi e alcuni voli cancellati. La città si trova sotto un'allerta arancione a causa delle condizioni meteo. Alberi sono caduti in più zone della città, contribuendo ai problemi alla viabilità e ai trasporti. La neve ha sorpreso i residenti, modificando temporaneamente le loro attività quotidiane. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a feriti o danni gravi.

M osca, 27 apr. (askanews) – Nevicata fuori stagione a Mosca: allerta arancione nella capitale russa, diramata dal Centro meteorologico nazionale, con disagi alla circolazione: voli cancellati o in ritardo, alberi caduti sotto il peso dell’abbondante manto bianco e appelli alla prudenza a chi si mette in viaggio dopo la tempesta improvvisa. Problemi soprattutto all’aeroporto di Vnukovo. Leggi anche › Primo Maggio, sole o pioggia? L’anticiclone prova a salvare i picnic del weekend Un paesaggio insolito per la primavera inoltrata, con gli spalaneve per le strade e le auto ricoperte di centimetri di neve. “Il vero inverno è tornato”, ha detto il canale televisivo russo Pervy Kanal.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Neve di primavera a Mosca, alberi caduti, disagi e voli cancellati Notizie correlate Maltempo in Romagna, neve e alberi caduti. Disagi limitati nel riminese: resta l’allerta gialla per i fiumiVenerdì sulla Romagna addensamenti più compatti con deboli precipitazioni, a carattere nevoso a quote oscillanti tra 500 e 700 metri. Raffiche di vento su tutto il Piceno, molti alberi caduti e disagiAscoli, 19 febbraio 2026 – Raffiche di vento teso da ovest-sud-ovest hanno causato la caduta di molti alberi e ramagli di piante che hanno... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Primavera in anticipo sulle Alpi: neve in ritirata e temperature da fine maggio; Boom di sciatori a Campo Imperatore: ancora tanta neve nonostante la primavera inoltrata; Il contesto non lasciava presagire l'insidia ai due escursionisti, ma sopra c'era una bomba a orologeria di neve. Un attimo prima o uno dopo, sarebbero stati 'solo' spettatori di un evento pericoloso; La neve in rimonta, risorse idriche salvate in primavera. Neve di primavera a Mosca, alberi caduti, disagi e voli cancellatiMosca, 27 apr. (askanews) – Nevicata fuori stagione a Mosca: allerta arancione nella capitale russa, diramata dal Centro meteorologico nazionale, con disagi alla circolazione: voli cancellati o in rit ... iodonna.it Neve di primavera sulle Alpi piemontesi: fiocchi abbondanti oltre i 2.300 metriDalla pioggia battente ai fiocchi fitti nel giro di poche ore. È tornata la neve sulle montagne piemontesi, riportando scenari invernali in piena primavera, soprattutto oltre i 2.300 metri di quota. I ... giornalelavoce.it Invasione di meduse, neve di mare, tre scosse di terremoto e un bolide che illumina a giorno la notte: Marche, 48 ore da Superquark. I video - facebook.com facebook