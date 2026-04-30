A Vibo Valentia il grande show di successo del Circo Paolo Orfei

A Vibo Valentia, il Circo Paolo Orfei ha portato in scena uno spettacolo di grande richiamo che ha attirato numerosi spettatori. L’evento si è svolto in una location dedicata, con numerose esibizioni di artisti e animali. La serata ha visto l’allestimento di numerose attrazioni che hanno coinvolto pubblico di tutte le età, con spettacoli di acrobazia, numeri con animali e performance di artisti circensi.

Arriva a Vibo Valentia, l’eccellenza del circo tradizionale, lo show di successo del Circo Paolo Orfei, presenta, “ Africa, il Regno Animale”, il circo dei record, con artisti premiati al Festival del Circo di Montecarlo, in pista i giganti, con l’attrazione pluripremiata, gli elefanti della famiglia Gartner e i maestosi felini di Francesco Berosini, con le meravigliose tigri bianche. Dall’1 al 10 maggio g randi attrazioni esotiche ed acquatiche, per il circo diretto dalla famiglia Martino-Dell’Acqua. Gli elefanti rappresentano uno dei momenti più spettacolari e scenografici dello spettacolo, la presenza imponente e affascinante che cattura subito l’attenzione, un attrazione unica, pensata per stupire il pubblico di tutte le età.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - A Vibo Valentia il grande show di successo del Circo Paolo Orfei Notizie correlate A Rende il grande show di successo del Circo Paolo OrfeiArriva a Rende, unica tappa nella provincia di Cosenza l’eccellenza del circo tradizionale, lo show di successo del Circo Paolo Orfei, presenta, “... Arriva a Reggio Calabria il grande show di successo del circo Paolo OrfeiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Maggio dei Libri a Vibo Valentia; Dirigente Comune di Vibo Valentia aggredito a bastonate alla stazione; Calabria: Svolto il Congresso a Vibo Valentia; Taxlit vince in CGT Vibo Valentia. Dirigente del Comune di Vibo Valentia aggredito a bastonate alla stazioneDirigente del Comune di Vibo Valentia aggredito a bastonate alla stazione mentre attendeva il treno per Reggio Calabria ... giornaledicalabria.it Grave episodio di violenza a Vibo Valentia, aggredito dirigente comunaleVIBO VALENTIA Grave episodio a Vibo Valentia. Il dirigente comunale Andrea Nocita, funzionario del settore urbanistica di Palazzo Luigi Razza, è stato aggredito da ignoti alla Stazione di Vibo-Pizzo. corrieredellacalabria.it Decisione del Tribunale di Vibo Valentia in accoglimento di un’istanza dei difensori. L’ex dirigente dell’Asp si trova sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso, corruzione e minaccia aggravata - facebook.com facebook Vibo Valentia, il “Valentia Club” celebra “trent’anni d’amore” con le auto d’epoca x.com