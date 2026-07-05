Dodici squadre si sfidano per sei posti ai quarti di finale del 74° Torneo della Montagna. Nel match decisivo, Felina affronta Montecavolo in uno spareggio diretto. Le altre qualificazioni sono già state assegnate a Gatta e Cerredolo. Le partite si svolgono oggi, con i Giovanissimi in campo alle 17 e gli altri alle 18. La sfida tra Felina e Montecavolo chiuderà la fase di qualificazione.

Dodici squadre per sei pass. Dopo gli approdi anticipati di Gatta e Cerredolo, il 74° Torneo della Montagna definisce la griglia dei quarti di finale nell’ultimo turno di qualificazione (ore 17 i Giovanissimi, ore 18.30 i Dilettanti). Appassionante il girone A che propone due spareggi: si conoscono a memoria il Felina e i campioni in carica dell’Spqm Montecavolo avversari nei quarti della scorsa estate. Fra i biancazzurri unico dubbio sul quinto esterno, mentre si ricompone la coppia difensiva Rossi-Dall’Ara e vengono confermati il regista Manuzzi e il bomber Melloni; nella pattuglia locale out Magnani e Romei. Certo il trio matildico di esterni Celeste-Davighi-Colombi; in forse il mediano Jakimovski e l’altro attaccante Diop. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dodici squadre in lotta per sei pass. Felina-Montecavolo: è spareggio

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