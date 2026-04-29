Lunedì 4 maggio, la società sportiva Dolphins riceverà un riconoscimento dal Comune, il Ciriachino d’argento. La squadra si distingue per la composizione etnica composta da dodici diverse nazionalità, dimostrando come lo sport possa rappresentare un luogo di integrazione. La cerimonia si terrà nel contesto di un evento dedicato alla promozione della diversità attraverso il calcio.

Lunedì 4 maggio la società sportiva Dolphins riceverà il Ciriachino d’argento dal Comune con la seguente motivazione: "Per oltre quarant’anni di attività nella promozione del football americano e per l’impegno educativo, sociale e inclusivo verso i giovani, punto di riferimento cittadino che dà lustro alla città". Paolo Belvederesi è il general manager della società oggi guidata da Gianluigi Rosati. Belvederesi ha giocato 29 campionati con la maglia dei Dolphins, due di serie B e poi sempre e solo in serie A, sempre coi delfini dorici. Mentre giocava è stato anche presidente, a metà anni Duemila. Paolo Belvederesi, intanto quanta emozione e quanto orgoglio per questa benemerenza? "Forse ancora non ci siamo ben resi conto della cosa e di quanto possa significare per noi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra sport e integrazione: "Squadre con dodici etnie. Un football senza colore"

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