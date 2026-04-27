Nella giornata di ieri, Virtus Calerno e Montecavolo hanno conquistato la qualificazione alle finali dei play-off di Seconda categoria. Le due squadre hanno ottenuto le vittorie decisive nelle rispettive partite, assicurandosi così il pass per la fase successiva della competizione. Entrambe le squadre hanno dimostrato determinazione e capacità nel corso delle gare decisive, consolidando il loro percorso verso la finale.

Virtus Calerno e Montecavolo staccano il pass per le finali play-off di Seconda categoria. Il team della via Emilia impatta 2-2 col Gattatico ed esulta grazie al miglior piazzamento in campionato: per i locali in buca Orlandini e Cecchinelli, mentre per i biancazzurri a segno Di Criscito su rigore e Stirparo. Blitz (2-1) maturato invece negli extra time per il Montecavolo sul Carpineti che aveva sprintato a 15’ dal gong col centrocampista Soranno cui aveva risposto Pagliani a 2’ dallo scadere. In Terza categoria impresa dall’Invicta Gavasseto che elimina in rimonta lo Sporting Tre Croci affondato da un double del puntero Manco in zona Cesarini; gli scandianesi avevano sbloccato con Fiorentino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Seconda e Terza categoria. Calerno e Montecavolo staccano il pass per le finali play off

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