Organici docenti 2026 27 | meno spezzoni meno supplenze Prima soluzione l’accorpamento delle classi

Per l'anno scolastico 202627, è stata inviata agli Uffici Scolastici regionali la nota del Ministero dell'Istruzione riguardante l'organico dei docenti. La proposta prevede una riduzione delle supplenze e degli spezzoni orari, puntando sull'accorpamento delle classi come prima soluzione. Questa misura mira a riorganizzare le strutture scolastiche e a garantire una distribuzione più stabile dei docenti. La nota fornisce indicazioni operative per l'attuazione delle modifiche.

Organico docenti per l'anno scolastico 202627: inviata agli Uffici Scolastici regionali la nota MIM n. 164 del 16 aprile 2026 per definire l'assetto delle classi, in ragione del numero di iscritti (pesa il calo demografico in atto), della riforma degli Istituti Tecnici e dell'introduzione a regime del 4 + 2. L'articolo Organici docenti 202627: meno spezzoni, meno supplenze. Prima soluzione l’accorpamento delle classi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Organici scuola, Anief: sul 2026/27 pesano i tagli all’organico di potenziamento e il contingentamento delle classiAnief - L’analisi del decreto sugli organici evidenzia un quadro caratterizzato da elementi di continuità, ma anche da alcune criticità che meritano... Organici docenti 2026/2027: meno 1.407 cattedre di potenziamento dell’offerta formativa, 134 in più posti sul sostegno. NOTA con istruzioni operativeLa nota del Dipartimento per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione e del merito, datata 16 aprile e indirizzata ai Direttori generali... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Organici docenti 2026/27: presentata la bozza, calano i posti di potenziamento; Organici docenti 2026/27, lieve aumento per il sostegno (+134 posti), ma taglio di 1.407 cattedre di potenziamento. Il Ministero presenta la bozza di decreto; Organico docenti istituti tecnici, salvaguardate le titolarità inferiori alle 18 ore. Inviata agli USR la circolare sugli organici 2026/27; Organici 2026/27: cattedre sotto le 18 ore garantite negli istituti tecnici. Organici docenti 2026/27, lieve aumento per il sostegno (+134 posti), ma taglio di 1.407 cattedre di potenziamento. Il Ministero presenta la bozza di decretoSi è svolto oggi a Roma l’incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le Organizzazioni Sindacali per la presentazione della bozza di nota relativa alle dotazioni organiche del personale ... orizzontescuola.it Organici 2026/27: cattedre sotto le 18 ore garantite negli istituti tecniciNel pomeriggio di mercoledì 15 aprile le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL vigente hanno ricevuto informativa sui contenuti della nota di accompagnamento al decreto interministeriale sugli ... tecnicadellascuola.it https://www.orizzontescuola.it/organici-docenti-2026-2027-meno-1-407-cattedre-per-lofferta-formativa-134-in-piu-posti-sul-sostegno-nota-con-istruzioni-operative/ - facebook.com facebook